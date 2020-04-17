В реке Сухоне под Соколом обнаружили тело пропавшей без вести женщины

17.04.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе обнаружили тело пропавшей в прошлом году женщины. Поисковая операция проводилась 16 апреля следователями-криминалистами, а также спасателями и полицейскими.

— В ходе работы примерно в 7 км от районного центра в реке было обнаружено тело женщины. Предположение о том, что ею может оказаться пропавшая в Соколе в ноябре прошлого года женщина подтвердилось. Родственники опознали погибшую, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, 47-летняя жительница Ярославля 19 ноября прошлого года приехала к матери в город Сокол, а 20 ноября ушла из дома и больше не возвращалась. Родственники обратились в полицию, в ходе поисков на берегу реки нашли вещи женщины - куртка и сумка с личными вещами. Однако тело пропавшей тогда обнаружить в реке не удалось. Весной поиски возобновили.

Обстоятельства гибели женщины устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, каких-либо телесных повреждений на ее теле не выявлено. 

Тэги: гибель человека, поиск людей

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