Мошенники украли 112 тысяч рублей у пенсионерки в Соколе, пообещав ей компенсацию из-за коронавируса

17.04.2020 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 11 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

68-летней жительнице Сокола в соцсети написала подруга и сообщила, что в связи с пандемией коронавируса всем пенсионерам полагается компенсация. Для её получения потерпевшей необходимо было сообщить данные банковской карты и коды из приходивших на её телефон смс. Женщина выполнила указанные действия, и с её счёта было списано около 112 тысяч рублей. Пострадавшая позвонила знакомой, которая рассказала, что её страница в соцсети была взломана.

«Женщине 1979 г.р., проживающей в Череповце, позвонили мошенники и сообщили, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Злоумышленники представились работниками одного из крупных банков и были очень убедительны. Они описали порядок действий, после выполнения которого сбережения останутся целыми и невредимыми. Череповчанка обналичила средства с банковских карт, а потом с помощью терминала перевела на счет мобильного телефона порядка 280 тысяч рублей. Выполнив все действия, жительница города металлургов поспешила позвонить мужу и сообщить, что их деньги в безопасности. Супруг ответил, что скорее всего благоверную обманули мошенники», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.

Тэги: дистанционное мошенничество, коронавирус

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