Аудиогид «Беловские места в Вологде» предлагает послушать Центр писателя

Аудиогид «Беловские места в Вологде» опубликовал на своей странице в социальной сети Центр писателя Василия Белова.

- Друзья, пока мы все с вами вынужденно остаёмся дома, давайте вместе прогуляемся, правда пока только виртуально! – предлагают сотрудники центра. - Аудиогид «Беловские места в Вологде» на платформе izi.TRAVEL позволит вам узнать больше не только о нашем знаменитом земляке Василии Белове, но и о родной Вологде! Уверяем, скучно не будет!

Послушать аудиогид на сайте izi.TRAVEL можно по ссылке. Узнать больше о беловских местах в Вологде можно также на сайте Центра.

