Балет «Дом у дороги» на музыку вологодского композитора Валерия Гаврилина можно посмотреть онлайн

17.04.2020 [Культура]

Видеозапись балета «Дом у дороги» в исполнении ансамбля песни и танца «Русский Север» будет опубликована 17 апреля на сайте Вологодской филармонии, а также на YouTube-канале департамента культуры Вологодской области. 

Это балет на музыку Валерия Гаврилина по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского. 

Ансамбль песни и танца «Русский Север». Балет «Дом у дороги». Фото: https://volfilarmonia.ru 

- Герои поэмы Андрей и Анна Севцовы живут в доме у дороги, любят друг друга, растят детей и строят планы на будущее, - говорится о сюжете балета в релизе филармонии. - Простые повседневные дела: сенокос, встречи с друзьями - довоенное счастье молодой деревенской семьи. Война. Андрей уходит на фронт, Анна оказывается в плену. Военная сцена в балете яркая, но длится не так долго. По словам режиссера-постановщика Георгия Ковтуна, для него главным было показать, настолько ценна и красива мирная жизнь. Танец, костюмы и музыка Гаврилина –картины гармонии и счастья.

Видео опубликовано в рамках проекта #ФИЛАРМОНИЯОНЛАЙН. 23 апреля в рамках этого проекта можно будет увидеть запись программы для детей «Щелкунчик» от вокального ансамбля «Гран-При».

 

 

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