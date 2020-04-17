Вологодский областной суд впервые рассмотрел дело, связавшись с потерпевшим по «WhatsApp»

Вологодский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по приговору о грабеже, связавшись с потерпевшим с помощью «WhatsApp».

Как рассказали NewsVo в пресс-службе судов Вологодской области, 13 февраля Сокольский районный суд признал 26-летнего, ранее неоднократно судимого за кражи жителя Тотьмы виновным в грабеже. В мае 2019 года в Соколе молодой человек на улице вытащил из кармана джинсов другого мужчины 1500 рублей. Учитывая обстоятельства и дела и рецидив преступлений, суд приговорил тотьмича к году лишения свободы в колонии строгого режима. Молодой человек с таким приговором не согласился и решил обжаловать его в областном суде, прося смягчения наказания.

16 апреля дело рассматривалось в апелляционной инстанции. Из-за введенного на территории региона режима самоизоляции потерпевший попросил об участии в судебном заседании посредством видеозвонка через мессенджер «WhatsApp». Такая возможность была организована.

В итоге приговор Сокольского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области