Вологодский областной суд впервые рассмотрел дело, связавшись с потерпевшим по «WhatsApp»

17.04.2020 [Общество]

Вологодский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по приговору о грабеже, связавшись с потерпевшим с помощью «WhatsApp». 

Как рассказали NewsVo в пресс-службе судов Вологодской области, 13 февраля Сокольский районный суд признал 26-летнего, ранее неоднократно судимого за кражи жителя Тотьмы виновным в грабеже. В мае 2019 года в Соколе молодой человек на улице вытащил из кармана джинсов другого мужчины 1500 рублей. Учитывая обстоятельства и дела и рецидив преступлений, суд приговорил тотьмича к году лишения свободы в колонии строгого режима. Молодой человек с таким приговором не согласился и решил обжаловать его в областном суде, прося смягчения наказания. 

16 апреля дело рассматривалось в апелляционной инстанции. Из-за введенного на территории региона режима самоизоляции потерпевший попросил об участии в судебном заседании посредством видеозвонка через мессенджер «WhatsApp». Такая возможность была организована.

В итоге приговор Сокольского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судов области. 

Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области

«Это наш первый опыт. В непростых условиях борьбы с коронавирусом суды ищут новые способы, чтобы помочь гражданам реализовать свои процессуальные права, в том числе дистанционно, - говорит председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов. - Мы открыли «Горячую линию», на которую можно обратиться по телефону, через мессенджеры и «Вконтакте» и получить информацию о работе судов в период карантина. В областном суде мы планируем и в дальнейшем использовать «WhatsApp», в том числе и для приема различного рода обращений от участников процесса. Не у всех есть дома компьютер. Но, думаю, многие вологжане смогут написать на листке бумаги ходатайство (например, о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного заседания), сфотографировать и отправить его через мессенджер в суд. Этот способ простой, удобный и понятный для большинства. Все эти меры, безусловно, расширят возможности участия граждан в судопроизводстве и позволят не нарушить режим самоизоляции».

Тэги: суды, приговоры, мессенджеры, самоизоляция

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