В Белозерском районе дважды поджигали здания ликвидирующегося рыбо-консервного комплекса

В Белозерском районе за двое суток дважды поджигали заброшенные здания ликвидируемого ООО «Белозерский рыбо-консервный комплекс». Пожары произошли в селе Маэкса.

Сигнал о первом пожаре — в деревянном складе и административном здании — поступил в 20.48 15 апреля. В результате возгорания склад был уничтожен полностью, во втором здании оказалась повреждена внутренняя отделка помещений второго этажа на площади 307 квадратных метров.

В ночь на 17 апреля административно-производственное здание комплекса вновь загорелось. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, полностью уничтожена кровля здания.

В пресс-службе областного УМЧС отмечают, что причина обоих пожаров — умышленный поджог. Из-за разбитых окон в здания был открытый доступ.

По данным системы «Контур Фокус», ООО «Белозерский рыбо-консервный комплекс» с февраля 2020 года находится в процессе ликвидации. Фирма задолжала более 9 млн рублей, из них 6 млн рублей — долги по страховым взносам, 2,2 — по налогам и сборам.