В Вологодской области пообещали обеспечить работой тех, у кого истек срок выплаты пособия по безработице

В Вологодской области жителей, у которых истёк трехмесячный срок выплаты пособий по безработице, будут обеспечивать оплачиваемой работой. В центры предоставления общественных и временных работ смогут трудоустроиться до 10 тысяч вологжан. При этом региональный бюджет компенсирует предприятиям часть заработной платы в размере МРОТ, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее также сообщалось, что в России до 12 130 рублей увеличен максимальный размер пособия по безработице. Повышенные выплаты предусмотрены для россиян, потерявших работу в период самоизоляции или в течение 30 дней после ее прекращения, компенсации будут рассчитываться со дня увольнения, но не раньше 1 апреля 2020 года. Выплаты начнутся с 20 апреля и продлятся по июнь.

Олег Кувшинников напомнил и о других федеральных мерах поддержки семей. Так, малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет с июня начнут выплачивать по 5 585 рублей на каждого ребенка. Для этого необходимо написать заявление в Центр социальных выплат или МФЦ. По оценкам специалистов, такой мерой смогут воспользоваться около 30 тысяч жителей области.

С апреля по июнь семьи, имеющие право на материнский капитал, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего трёхлетнего возраста. Оформить выплату можно дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР.

Также предусмотрена дополнительная выплата в размере 3 тысяч рублей на детей, чьим родителям назначено пособие по безработице.