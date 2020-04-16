Ухаживающие за родственниками-инвалидами жители Вологды могут получить пропуска для передвижения по городу

16.04.2020 [Общество]

Жители Вологды, которые ухаживают за живущими отдельно родственниками-инвалидами, могут получить пропуск на передвижение по городу в условиях режима самоизоляции. Об этом мэр Сергей Воропанов рассказал, отвечая на поступивший во время прямого эфира 16 апреля вопрос.

— В городе у нас работают волонтеры. Я понимаю, что не всегда удобно возложить эти обязанности на волонтеров, — сказал Сергей Воропанов. — Ведь люди бывают преклонного возраста, которым нужно не просто привезти продукты и медикаменты, но и просто помочь. Может быть есть люди, которые не могут за собой ухаживать, всякие ситуации в жизни бывают. 

Пропуск могут получить люди, оформленные в пенсионном фонде по уходу за пожилым человеком; близкие родственники вологжан, являющихся инвалидами, но проживающих отдельно. Для получения такого пропуска, необходимо предъявить справку, подтверждающую инвалидность.

Также пропуск могут получить близкие родственники вологжан, находящихся на восстановлении после тяжелого заболевания, например, инсульта или операции. Для этого нужно будет предъявить соответствующие медицинские документы.

Чтобы получить пропуск, необходимо позвонить на телефон городской горячей линии 8-800-302-16-17 и объяснить ситуацию.

Тэги: пропускной режим, коронавирус

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