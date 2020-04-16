Суд приговорил вологжанина к 8,5 годам колонии за убийство друга

В Вологде суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве друга. Сообщение об обнаружении тела 40-летнего погибшего в квартире дома на улице Преображенского поступило дежурному следователю ночью 19 ноября 2019 года.

«По прибытии на место происшествия он обнаружил тело убитого мужчины в комнате у стены завернутым в ковер и перевязанным синтетической веревкой и проводом. Возле кресла обнаружены замытые следы крови, рядом – ведро с водой и тряпкой, пропитанной кровью. На сидении кресла обнаружен и изъят обломанный клинок ножа. При осмотре тела погибшего найдены следы колото-резаных ранений в области шеи, плеча и бедер», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Видео регионального управления следственного комитета

По подозрению в совершении преступления был задержан хозяин квартиры. До приезда следователей подозреваемый пытался скрыться, но был остановлен полицейскими, прибывшими по его же вызову.

«Дорогу в квартиру им преграждала собака, в это время с работы вернулась сожительница подозреваемого, впустив полицейских. Женщина первой увидела тело завернутого в ковер убитого мужчины»,- пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября хозяин квартиры в результате ссоры неоднократно ударил потерпевшего ножом. Экспертиза показала, что пострадавший скончался через непродолжительное время от полученных травм.

Обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. С него также взыскан 1 миллион рублей в возмещение причинённого морального вреда.