313 детей в Вологде не могут учиться дистанционно из-за отсутствия в семьях техники с выходом в интернет

16.04.2020 [Общество]

313 школьников из 288 семей Вологды не могут обучаться дистанционно, потому что у них нет необходимой для этого техники с выходом в интернет. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов во время своего ежедневного эфира 16 апреля.

— Многие семьи, особенно малоимущие, не имеют вообще никакого гаджета: ни телефона, ни выхода в интернет, ни планшета, ни тем более компьютера. Хотя кажется, что телефон с выходом в интернет — это не роскошь, а обыденность. Есть люди, которые не могут себе позволить это купить, — сказал Сергей Воропанов. — У нас сейчас 313 детей, 288 семей, это дети, которые не могут обучаться дистанционно. Я считаю, что в наше время таких не должно быть. Наша задача помочь всем малоимущим семьям. Новый проект «Помоги учиться дома» запустили сегодня в нашем региональном отделении партии «Единая Россия». К этому проекту подключилось агентство стратегических инициатив и Правительство России. Очень рад, что многие подключились.  Общественный совет города Вологды. Сегодня мои коллеги и я, мы поедем в такие семьи вручать уже 30 планшетов.

Мэр Вологды также выразил надежду, что к проекту присоединятся неравнодушные жители нашего города, а также IT-компании, которые помогут осуществить возможность обучения дистанционно.

Во время своего прямого эфира Сергей Воропанов приехал в семью Белобородовых и подарил им планшет. Глава этой семьи — дьякон храма Покрова Пресвятой Богородицы на Козлёне. В семье 11 детей, из них 5 школьников и 1 студент. Дома есть один компьютер и телефон, но для дистанционного обучения всех детей этого недостаточно.

— Мы не знаем, как долго это продлится, — прокомментировал необходимость оснащения семей необходимой техникой. — Да, учебный год скоро закончится, но то, что мы отработаем сейчас возможность дистанционного обучения — это дорогого стоит, потому что потом, мало ли, всякие ситуации в жизни бывают, это будет внедрено в жизнь, это можно будет применять. 

Глава Вологодского района Сергей Жестянников 16 апреля на своей странице в соцсети также сообщил, что гаджеты многодетным и малоимущим семьям будут вручать и в муниципалитете. 

Тэги: дистанционное обучение

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