Онлайн-встреча с вологодскими актерами Андреем Камендовым и Анной Терентьевой состоится 16 апреля

16.04.2020 [Культура]

Онлайн-встречу с двумя актерами Вологодского театра для детей и молодежи организует Городская библиотека №13 города Вологды.

Андрей Камендов и Анна Терентьева расскажут о театре и искусстве быть актером. Зрители смогут задать вопросы в комментариях под трансляцией.

Анна Терентьева известна многим вологжанам своей ролью Элен Келлер в спектакле «Сотворившая чудо». За эту роль она награждена от правления Вологодского отделения СТД РФ (за 2015 год) премией имени Киры Осиповой. Работая в вологодском ТЮЗе с 2010 года, она исполнила более 30 ролей.

Андрей Камендов работает в ТЮЗе с 2003 года и за это время исполнил более 60 ролей в спектаклях для детей и взрослых. Он играл Герострата, Д`Артаньяна, Родиона Раскольникова, Герострата и других персонажей в спектаклях для взрослых. Дети знают его по роли Ивана в спектакле «Конек-Горбунок», Дяди Фёдора в «Каникулах в Простоквашино», Малыша в постановке «Малыш и Карлсон, или Каждый имеет право быть Карлсоном» или Буратино в «Новогодних приключениях Буратино и его друзей»

Начало онлайн встречи 16 апреля в 16:00 на странице Городской библиотеки №13 в социальной сети.

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