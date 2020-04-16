В Череповце бездомный угнал машину у собутыльника

В Череповце полицейские задержали 39-летнего бездомного, подозреваемого в угоне машины. Заявление о пропаже автомобиля поступило правоохранителям от 44-летней владелицы автомобиля 13 апреля.

«Женщина пояснила, что попросила своего сожителя отремонтировать ее личный автомобиль ДЭУ Нексия, который не эксплуатировался с осени. Мужчина, согласившись помочь, вечером ушел ремонтировать транспорт, а вернулся только утром и с порога заявил, что машину угнали», - сообщает пресс-служба городского УМВД.

Оперативники нашли автомобиль во дворе одного из домов на улице Парковой. На кузове имелись множественные повреждения. Сожитель заявительницы рассказал, что, отремонтировав машину, по пути домой встретил своего знакомого. Мужчины вместе распивали спиртное в салоне «Нэксии». После он уснул на заднем сидении, а на утро очнулся на городском пляже. Автомобиля поблизости не было.

Полицейские установили личность собутыльника, которым оказался 39-летний мужчина без определённого места жительства, и задержали его.

«Он не стал отрицать свою вину и, передав ключи от угнанного автомобиля полицейским, пояснил, что хотел просто покататься по городу. Однако уехать далеко не удалось, в связи с тем, что навыков вождения не имел, он бросил автомобиль, когда колеса увязли в канаве», - пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.