Раненого орлана-белохвоста из Нарьян-Мара привезли на лечение в Вологодскую область

Раненого орлана-белохвоста привезли на лечение в Вологодскую область из Ненецкого автономного округа, сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF). Птицу нашел в лесу житель деревни Пылемец. Орлана доставили в Нарьян-Мар, там его осмотрел ветеринар, а затем передал на попечение сотрудникам WWF России.

— Раненый хищник оказался орланом-белохвостом — одной из самых крупных хищных птиц, обитающих в нашей стране, с размахом крыльев до 2,5 метров. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу России, — рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров. — Рентген показал, что у птицы огнестрельное ранение, несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. То есть птица пострадала от браконьера. Данное деяние может квалифицироваться как незаконная охота и подпадает под статью 258 УК РФ, которая предусматривает серьезное наказание вплоть до лишения свободы.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и последующей реабилитации орлана решили отправить в Вологодскую область, в Дарвинский заповедник, где у специалистов есть большой опыт выхаживания таких пациентов.

— Численность орлана-белохвоста сокращается повсеместно, и одна из главных причин — рубка при лесозаготовках старовозрастных деревьев, которые служат этим гигантам домом, — говорит Андрей Копытов, координатор проектов представительства WWF России в Архангельской области. — Такие крупные хищные птицы гораздо сильнее других реагируют на разрушение естественных условий обитания. Поэтому, когда люди ради забавы стреляют в этих и без того редких птиц, это преступление, которое должно быть расследовано и виновный наказан. Этому орлану повезло, его вовремя обнаружили.

Птицу назвали Нарьяном. В первый же день приезда в Череповец орлану сделали операцию, а через несколько дней — вторую, которая длилась более двух часов.

— Вторая операция была очень сложная. Мы удалили из крыла две дробины и собрали с помощью стальных спиц сломанную локтевую кость. Сейчас крыло очень хитро зафиксировано специальным приспособлением, аналогичным аппарату Илизарова, — рассказал сайту WWF Мирослав Бабушкин, орнитолог, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника. — В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое в боксе, размером 2×4 метра, с мягкими стенками, так как ему нельзя ударяться о твердые предметы, чтобы не деформировать кости. Затем мы снимем с крыла аппарат и переведем птицу в вольер, где она будет тренироваться прыгать и перелетать на короткие дистанции, после этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Это единственный в России кольцевой вольер, где птица может летать без остановки по кругу, что ускоряет процесс реабилитации в пять раз.

Сообщается, что птице предстоит длительное лечение и реабилитация в Дарвинском заповеднике под наблюдением самых лучших специалистов.