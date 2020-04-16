Первая игра КВН в режиме онлайн прошла в Вологодской области

16.04.2020 [Общество]

Первая игра КВН в режиме онлайн состоялась вечером 15 апреля среди команд Вологодской областной лиги.

В игре приняли участие команды: Волчья сборная «Стая», Сборная одинокой женщины, Сборная моей квартиры и Високосный год. Все эти команды состоят из одного или двух человек. Участники записывали видео, находясь у себя дома.

— Мы делали эту игру в качестве эксперимента и ни на что не рассчитываем, — рассказал NewsVo председатель Вологодской лиги КВН Константин Зимин. — Альтруизм и желание хоть как-то поддержать всех в карантин. Думаю, если квнщики увидят, что их творчество нравится людям, то будем придумывать ещё что-то. В этот раз мы собрались буквально за пару дней, в духе «А давай!» Игру провели удаленно, все были у себя дома: квнщики показали выступления, жюри просудили, я провел, редакторы и администраторы лиги все это склеили и обеспечили выпуск. Спасибо ребятам, которые откликнулись!

Эту экспериментальную игру можно посмотреть в актуальных сторис в аккаунте Вологодской лиги КВН в Instagram
 

Тэги: КВН, карантин, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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