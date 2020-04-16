Вологодский оптико-механический завод будет выпускать тепловизоры для измерения температуры людей в потоке

Вологодский оптико-механический завод готовит к выпуску линейку новой продукции, которая может служить в качестве мер против распространения коронавируса.

«В новой реальности мы производим продукцию, которая может помочь в борьбе с инфекцией. Сегодня мы представили различные изделия, которые в ближайшее время начнут выпускать серийно – это дозаторы для обработки, стетоскопы для бытового использования и тепловизионные приборы для индивидуального и потокового контроля температуры тела. В перспективе наши приборы можно будет встроить в программы, такие как «Безопасный город», – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области слова гендиректора АО «ВОМЗ» Василия Морозова.

Власти считают, что наработки завода могут в дальнейшем использоваться для оснащения железнодорожных вокзалов, учреждений образования и социальной сферы, предприятий. Глава региона поручил экономическому блоку областного правительства в ближайшее время организовать рабочую группу по всем видам продукции, которые в новых условиях начали выпускать предприятия региона. Это позволит поддержать сбыт и наладить экспортные поставки за пределы области, в том числе в рамках госзаказа.