Вологодский оптико-механический завод будет выпускать тепловизоры для измерения температуры людей в потоке

16.04.2020 [Общество]

Вологодский оптико-механический завод готовит к выпуску линейку новой продукции, которая может служить в качестве мер против распространения коронавируса.

«В новой реальности мы производим продукцию, которая может помочь в борьбе с инфекцией. Сегодня мы представили различные изделия, которые в ближайшее время начнут выпускать серийно – это дозаторы для обработки, стетоскопы для бытового использования и тепловизионные приборы для индивидуального и потокового контроля температуры тела. В перспективе наши приборы можно будет встроить в программы, такие как «Безопасный город», – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области слова гендиректора АО «ВОМЗ» Василия Морозова.

Власти считают, что наработки завода могут в дальнейшем использоваться для оснащения железнодорожных вокзалов, учреждений образования и социальной сферы, предприятий. Глава региона поручил экономическому блоку областного правительства в ближайшее время организовать рабочую группу по всем видам продукции, которые в новых условиях начали выпускать предприятия региона. Это позволит поддержать сбыт и наладить экспортные поставки за пределы области, в том числе в рамках госзаказа.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
15.04.2020 [Общество]

Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции

1431
2
15.04.2020 [Общество]

Мэр Вологды пообещал подарить мешок гречки автору лучшего мема #послекарантина

2640
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Спектакль «Дон Жуан» Вологодского драмтеатра можно посмотреть в интернете 16 и 17 апреля
Онлайн-встреча с вологодскими актерами Андреем Камендовым и Анной Терентьевой состоится 16 апреля
В Череповце бездомный угнал машину у собутыльника
Раненого орлана-белохвоста из Нарьян-Мара привезли на лечение в Вологодскую область
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
Первая игра КВН в режиме онлайн прошла в Вологодской области
Вологодский оптико-механический завод будет выпускать тепловизоры для измерения температуры людей в потоке
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

9217
0
16.04.2020 [БлогоVO]

Безвозмездная помощь предприятиям

54
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

484
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика