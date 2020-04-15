В Нюксенском районе женщина присваивала компенсацию ветерана за услуги ЖКХ

В Нюксенском районе полицейские завершили расследование уголовного дела по факту присвоения пособий, полагающихся 96-летнему местному жителю – инвалиду, ветерану ВОВ. 73-летняя соседка потерпевшего обратила внимание правоохранителей на то, что мужчина не получает компенсации за ЖКХ и выразила подозрение в том, что он стал жертвой обмана.

«При проверке поступившей информации сотрудники уголовного розыска выяснили, что органы социальной защиты ежемесячно направляли денежные средства пенсионеру, о чем свидетельствовали и платежные документы. Однако при детальном изучении поручений на доставку пособий оперативники заметили отличия между подписями получателя», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастна 38-летняя местная жительница, доставлявшая мужчине компенсацию. После проведения почерковедческой экспертизы догадка сыщиков подтвердилась. Подозреваемая более полутора лет забирала деньги себе, ставя подписи в документах за пострадавшего. Общий ущерб от её действий составил около 29 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту присвоения направлено в суд. Обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы. В ходе предварительного расследования она компенсировала пенсионеру причиненный ущерб.