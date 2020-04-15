Мэр Вологды пообещал подарить мешок гречки автору лучшего мема #послекарантина

Мэр Вологды объявил конкурс мемов #послекарантина. На своей странице в Instagram Сергей Воропанов написал, что его очень повеселили картинки, которые он увидел в сети после того, как его заподозрили в посещении парикмахерской.
Последнее время вологжан очень волнует вопрос моей стрижки😂😂😂 Предположили, что примерно так я могу выглядеть к концу карантина😂😂😂 Объявляем конкурс мемов #послекарантина. Приз - мешок гречки. 😀😀😀 p.s. с конца марта не посещал парикмахера #мэрвологды #сергейворопанов #вологда #мывологжане #мывместе #юмор #стрижка #карантин #мем #конкурс
- Можете видео сравнить и парикмахерам показать, думаю, они сразу определят. Я законопослушный гражданин. Кстати, много мемов появилось про меня и про губернатора, я вчера очень долго смеялся над этим. Я уже объявил конкурс мемов и победителю лично подарю пакет гречки, - сказал во время прямого эфира 15 апреля Сергей Воропанов.