Мэр Вологды пообещал подарить мешок гречки автору лучшего мема #послекарантина

15.04.2020 [Общество]

Мэр Вологды объявил конкурс мемов #послекарантина. На своей странице в Instagram Сергей Воропанов написал, что его очень повеселили картинки, которые он увидел в сети после того, как его заподозрили в посещении парикмахерской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последнее время вологжан очень волнует вопрос моей стрижки😂😂😂 Предположили, что примерно так я могу выглядеть к концу карантина😂😂😂 Объявляем конкурс мемов #послекарантина. Приз - мешок гречки. 😀😀😀 p.s. с конца марта не посещал парикмахера #мэрвологды #сергейворопанов #вологда #мывологжане #мывместе #юмор #стрижка #карантин #мем #конкурс

Публикация от Сергей Воропанов (@sergey_voropanov)

- Можете видео сравнить и парикмахерам показать, думаю, они сразу определят. Я законопослушный гражданин. Кстати, много мемов появилось про меня и про губернатора, я вчера очень долго смеялся над этим. Я уже объявил конкурс мемов и победителю лично подарю пакет гречки, - сказал во время прямого эфира 15 апреля Сергей Воропанов. 

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
13.04.2020 [Общество]

Минздрав рекомендует медикам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

2231
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Нюксенском районе женщина присваивала компенсацию ветерана за услуги ЖКХ
По факту исчезновения пяти мужчин на Белом озере возбуждено уголовное дело
Мэр Вологды пообещал подарить мешок гречки автору лучшего мема #послекарантина
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
Вологодские частные зоопарки просят помочь им прокормить животных в условиях карантина
Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции
В Вологодской области выздоровели восемь ранее заразившихся коронавирусом пациентов
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

8579
0
15.04.2020 [БлогоVO]

Продолжение серии постов про сериалы AppleTV+. «Дом с прислугой»

66
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

393
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика