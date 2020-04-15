Вологодские частные зоопарки просят помочь им прокормить животных в условиях карантина

Просьбы о помощи появились на страницах вологодских частных зоопарков в социальных сетях: зоовыставки «Деревенька» из деревни Бурцево под Вологдой и экзопарка «Высоковское» в Усть-Кубинском районе. Оба этих зоопарка — коммерческие организации, которые живут за счет продажи билетов посетителям. После того, как их деятельность оказалась приостановлена из-за коронавируса, владельцам стало трудно содержать животных.

— Дорогие друзья, сейчас очень непростое время для всех и наша зоовыставка не исключение, — сообщают сотрудники «Деревеньки». — Мы просим всех неравнодушных помочь нашим питомцам. Ведь из-за карантина мы были вынуждены закрыться. Принимаем любую помощь… Овощи, сухари, комбикорма и т. д. А также финансовую помощь.

Один из питомцев "Деревеньки"

— Друзья, мы на карантине, но несмотря на непростую сложившуюся ситуацию, наш зоопарк относится к непрерывно действующей, организации. На наших плечах, забота и уход за питомцами, оказание им ветеринарной помощи, много птиц и зверей попали к нам подраненными, аисты, орлы и др. Сейчас появились на свет лисята, маленькие щенки самоедов, — сообщается на странице экзопарка «Высоковское». — Мы готовы принять любую помощь. Продукты: любые овощи (в хорошем состоянии), крупы, сухие и жидкие корма). Сено, мясные продукты, рыбу. Если у вас есть возможность помочь кормами или финансово, будем вам очень благодарны.

Самоеды в экзопарке

Контактные телефоны и реквизиты для передачи помощи размещены на страницах зоопарков в социальной сети: зоовыставка «Деревенька» и экзопарк «Высоковское».