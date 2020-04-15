Вологжанин перевел мошенникам 630 тысяч рублей, надеясь купить крупную партию антисептика

На 630 тысяч рублей мошенники обманули предпринимателя из Вологды, заказавшего в интернете партию антисептического средства. Пострадавший откликнулся на объявление об оптовой продаже антисептика.

«Для отправки заказа необходимо было оплатить 50% его стоимости. Вологжанин совершил перевод 630 тысяч рублей и стал ждать поставку товара. Через несколько дней покупатель решил проверить статус отправки и связаться с поставщиком, однако тот перестал выходить на связь. Предприниматель понял, что попался на уловку злоумышленников и поспешил в полицию, чтобы написать заявление о мошенничестве», - сообщает пресс-служба УМВД РФ о Вологодской области.

Всего за сутки в Вологодской области полицейские зарегистрировали 4 заявления от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.