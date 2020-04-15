Вологжанин перевел мошенникам 630 тысяч рублей, надеясь купить крупную партию антисептика

15.04.2020 [Общество]

На 630 тысяч рублей мошенники обманули предпринимателя из Вологды, заказавшего в интернете партию антисептического средства. Пострадавший откликнулся на объявление об оптовой продаже антисептика. 

«Для отправки заказа необходимо было оплатить 50% его стоимости. Вологжанин совершил перевод 630 тысяч рублей и стал ждать поставку товара. Через несколько дней покупатель решил проверить статус отправки и связаться с поставщиком, однако тот перестал выходить на связь. Предприниматель понял, что попался на уловку злоумышленников и поспешил в полицию, чтобы написать заявление о мошенничестве», - сообщает пресс-служба УМВД РФ о Вологодской области. 

Всего за сутки в Вологодской области полицейские зарегистрировали 4 заявления от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек
В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД
13.04.2020 [Общество]

Минздрав рекомендует медикам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

2144
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
Вологодские частные зоопарки просят помочь им прокормить животных в условиях карантина
Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции
В Вологодской области выздоровели семь ранее заразившихся коронавирусом пациентов
Вологжанин перевел мошенникам 630 тысяч рублей, надеясь купить крупную партию антисептика
В селе Чушевицы Верховажского района за ночь подожгли два дома
15 апреля стартуют бесплатные прямые эфиры с вологодскими психологами
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

8532
0
15.04.2020 [БлогоVO]

Первая наша лекция про заразные болезни в Вологде и эпидемии

132
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

383
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика