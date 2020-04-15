В селе Чушевицы Верховажского района за ночь подожгли два дома

В селе Чушевицы Верховажского района в ночь на 15 апреля подожгли два дома — частный на улице Комсомольской и восьмиквартирный на улице Московской. Первый почти полностью сгорел, а второй удалось отстоять.

Сигнал о возгорании в доме на улице Комсомольской поступил в 1.31 ночи. Очевидцы сообщают, что очаг находился на наружной стороне дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия, перегородки, имущество, повреждены внутренняя и наружная отделка — площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Сообщение о втором пожаре, на Московской улице, поступило в 2.50. Загорелся двухэтажный восьмиквартирный дом. 4

— Благодаря оперативному реагированию повреждена лишь наружная отделка дома, общей площадью 12 квадратных метров — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Предварительная причина обоих пожаров — поджог. Виновники устанавливаются.