В селе Чушевицы Верховажского района за ночь подожгли два дома

15.04.2020 [Происшествия]

В селе Чушевицы Верховажского района в ночь на 15 апреля подожгли два дома — частный на улице Комсомольской и восьмиквартирный на улице Московской. Первый почти полностью сгорел, а второй удалось отстоять.

Сигнал о возгорании в доме на улице Комсомольской поступил в 1.31 ночи. Очевидцы сообщают, что очаг находился на наружной стороне дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия, перегородки, имущество, повреждены внутренняя и наружная отделка — площадь возгорания составила 120 квадратных метров. 

Сообщение о втором пожаре, на Московской улице, поступило в 2.50. Загорелся двухэтажный восьмиквартирный дом. 4

— Благодаря оперативному реагированию повреждена лишь наружная отделка дома, общей площадью 12 квадратных метров — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Предварительная причина обоих пожаров — поджог. Виновники устанавливаются. 

Тэги: поджог, пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

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