15 апреля стартуют бесплатные прямые эфиры с вологодскими психологами

Бесплатные прямые эфиры с психологами Вологодской области будут проводиться каждый день с 15 по 30 апреля. Присоединиться к ним смогут все желающие.

Серия прямых эфиров – это областной проект «Психологи людям». Его организаторы - некоммерческая организация Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» и развивающая студия для взрослых и детей Надежды Гольбрайх «Отражение». Кроме того, сообщается, что к проекту присоединились 15 психологов из Вологодской области.

- Сейчас сложно. Мы в изоляции. Угроза безработицы и отсутствия зарплат, - пишут организаторы на странице «Мама может» в социальной сети. - Нельзя общаться с друзьями и ходить в спортивный зал. А еще мы вынужденно постоянно находимся в одном помещении с родными в режиме «готовка/уборка/ожидание». И эта болезнь, лекарства от которой еще в разработке... Как не упасть духом? Не уйти с головой в депрессию? Не поддаться паническим атакам? Сохранять оптимизм и веру?

Во время прямых эфиров с психологами вы сможете задать вопрос, получить поддержку и услышать экспертное мнение.

Прямые эфиры будут проходить с 15 по 30 апреля каждый вечер в 19:00 на странице «Мама может» в соцсети.

Первая встреча состоится 15 апреля в 19.00. Проведёт её психолог Надежда Гольбрайх. Тема встречи «Ветер перемен». Разговор пойдёт о том, как мы относимся к переменам, что помогает пережить неприятные моменты и что мешает делать шаги к изменениям собственной жизни.

