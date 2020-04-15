Танцевальную сказку в исполнении вологодского ансамбля «Каприз» можно посмотреть онлайн 15 и 16 апреля

15.04.2020 [Культура]

Видеозапись танцевальной сказки «Новогодние приключения Маши и Вити» в исполнении ансамбля современной хореографии «Каприз» можно увидеть 15 и 16 апреля на сайте Cultinfo.

Это масштабная шоу-сказка, в постановке которой задействованы 160 исполнителей от 6 до 27 лет.

- Карантин и самоизоляция для «Каприза» – это огромное испытание, – рассказала художественный руководитель ансамбля Наталья Петрова-Рудая сайту Cultinfo. – Потому что для нас это не просто танцы; это наша жизнь. «Каприз» всегда был не просто коллективом, а большой семьей, где растут дети, где успехи каждого становятся общей радостью, где мы вместе переживаем невзгоды. И сейчас находиться так долго вне личного общения, вне занятий и репетиций просто невыносимо. Поэтому мы решили в день рождения коллектива сделать подарок всем ребятам, а заодно и нашим дорогим зрителям, и поклонникам - показать одну из лучших наших постановок. Мне кажется, именно эта добрая, с детства знакомая и любимая новогодняя история, рассказанная нами на современный лад, сможет поднять всем настроение!».

15 апреля «Капризу» исполняется 29 лет, запись сказки будет доступна в этот день с 12.00 на сайте cultinfo.ru.

Тэги: Танцы

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