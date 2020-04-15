На Октябрьском мосту в Череповце иномарка врезалась в автобус

В Череповце 15 апреля на Октябрьском мосту столкнулись «Ниссан» и автобус № 27. ДТП произошло около 6 часов утра.

По данным городского отдела ГИБДД, 48-летний мужчина за рулем «Ниссана» не учел дорожные условия и не справился с управлением — иномарка опрокинулась и вылетела на встречку под колеса ЛИАЗа. Произошло столкновение.

Видео из группы "ДТП Череповца"

Известно, что в момент аварии автобус был без пассажиров. В результате ДТП кондуктор, 53-летняя женщина, доставлена в больницу с травмами. Мэр Череповца Вадим Германов написал в соцсети, что осколками стекла ей порезало лицо. Водителя «Ниссана» медики осмотрели на месте, госпитализация ему не понадобилась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.