Угрозы подтопления населенных пунктов Вологодской области из-за половодья нет

14.04.2020 [Общество]

В Вологодской области снят режим повышенной готовности в связи с прохождением весеннего половодья. Ледоход прошел в безаварийном режиме, сообщает сайт регионального правительства.

«На сегодняшний день уровни воды выше среднемноголетних значений на реках Вологда и Верхняя Сухона на 80-150 см, на реках Нижняя и Средняя Сухона, Севеная Двина – на 50-100 см, на реках Кубена, Юг – в пределах среднемноголетних значений, на реке Молога - ниже нормы на 130 см», - рассказал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев.

В целом ситуация на водоемах области стабильная, реки полностью очистились ото льда, на отдельных участках рек отмечаются навалы льда на берег. Угроза подтопления населенных пунктов, связанная с прохождением весеннего ледохода, миновала, отмечают в областном правительстве. 

 

Тэги: половодье

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