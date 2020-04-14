Серию онлайн-занятий по рисованию представит Вологодская художественная школа имени Корбакова

С мастер-класса по акварели начался «ART онлайн» – это новый проект Вологодской областной картинной галереи и Художественной школы имени Владимира Корбакова.

В рамках проекта планируется подготовить серию мастер-классов по изобразительному искусству и опубликовать их в видеоформате в свободном доступе.

- Первый выпуск посвящен рисованию в технике акварели, - сообщает cultinfo.ru. - Мастер-класс «Натюрморт со стеклом в технике «акварель по сырому» проводит преподаватель высшей категории Ольга Кудрякова. Ольга Владимировна работает Художественной школе имени Владимира Корбакова на основном и подготовительном отделениях, обучает детей по предпрофессиональной программе «Живопись» и общеразвивающей программе «Изобразительное искусство».

Видеозаписи мастер-классов будут публиковаться на официальных интернет-ресурсах картинной галереи и художественной школы, а также на портале Cultinfo.ru.