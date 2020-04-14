В Тотьме частному стоматологическому кабинету незаконно отказали в работе во время карантина

Администрация Тотемского района незаконно отказалась включить частную стоматологическую фирму в список организаций, работа которых на территории муниципалитета разрешена в период до 30 апреля. Предприниматель обратился в прокуратуру и добился разрешения на деятельность в нынешних эпидусловиях.

Проверкой было установлено, что постановлением администрации района утвержден перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которым разрешено работать в период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Согласно постановлению правительства, плановое посещение учреждений приостановлено, однако по-прежнему принимаются пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, «включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в дневном стационаре».

— Таким образом, запрет на оказание медицинской помощи в экстренной форме медицинским организациям законодательством не установлен, — отмечают в прокуратуре Вологодской области.

Стоматологическую фирму в список организаций, которые могут работать в период карантина, власти не внесли, а между тем, организация имеет на это право. В итоге, после протеста прокуратуры на районное постановление, стоматологию внесли в перечень.