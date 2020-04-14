В Вологде возбудили дело из-за выплаты зарплаты ниже уровня МРОТ в частном детсаду

14.04.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту выплаты воспитателю частного детского сада зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже уровня МРОТ.

По версии следствия, руководство организации установило 33-летней вологжанке месячную зарплату в размере 10 тысяч рублей, однако, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, её зарплата должна была составить не менее 11 280 рублей.

«В результате в период с 28.02.2019 по 23.09.2019, то есть свыше двух месяцев, руководство организации умышленно выплачивало воспитателю заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, задолжав 33-летней женщине не менее 10 240 рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Тэги: зарплаты, МРОТ

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