В Вологде возбудили дело из-за выплаты зарплаты ниже уровня МРОТ в частном детсаду

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту выплаты воспитателю частного детского сада зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже уровня МРОТ.

По версии следствия, руководство организации установило 33-летней вологжанке месячную зарплату в размере 10 тысяч рублей, однако, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, её зарплата должна была составить не менее 11 280 рублей.

«В результате в период с 28.02.2019 по 23.09.2019, то есть свыше двух месяцев, руководство организации умышленно выплачивало воспитателю заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, задолжав 33-летней женщине не менее 10 240 рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.