Вологжанин украл тележку и рулон сетки-рабицы со стройки на улице Карла Маркса

В Заречном микрорайоне Вологды полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже со стройки.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который около 2 часов ночи вёз на тележке рулон сетки-рабицы. Вологжанин признался, что украл сетку со стройки на улице Карла Маркса.

«Также подозреваемый рассказал, что с помощью слома навесного замка, находящегося на воротах, он проник на территорию стройки, где увидел рулон сетки-рабицы. Погрузив краденное на стоящую рядом тележку, мужчина отправился домой, где и был задержан сотрудниками полиции», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.