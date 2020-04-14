В Череповце полицейская собака помогла задержать похитителя велосипеда

14.04.2020 [Общество]

В Череповце кинолог с собакой раскрыли хищение велосипеда по горячим следам, сообщает пресс-служба областного УМВД.

32-летний местный житель сообщил полицейским о краже велосипеда из подъезда на улице Раахе. Ущерб составил около 13 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, правоохранители установили, что неизвестный в медицинской маске забрал непристёгнутый велосипед и вышел с ним из подъезда. На месте происшествия работал кинолог Павел Антонов со служебно-розыскной собакой по кличке Айна.

«Айна взяла след и повела кинолога по пути возможного отхода злоумышленника. В соседнем дворе полицейский заметил мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. По подозрению в совершении преступления Павел Антонов доставил 33-летнего череповчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оперативники установили, что похищенный транспорт задержанный оставил на стоянке возле одного из небольших торговых центров в Зашекснинском микрорайоне города металлургов. Череповчанин намеревался в дальнейшем его продать», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенный велосипед вернули законному владельцу.

Тэги: кинологи, кража велосипедов

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