Лекцию «Как боролись с эпидемиями в Вологодской губернии» прочтут онлайн 14 апреля

14.04.2020 [Культура]

Онлайн-лекцию «Мƀры для предупрежденiя заразныхъ болƀзней» прочтет заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семенково» Дмитрий Мухин. Ее смогут посмотреть все желающие, трансляция начнется 14 апреля в 14 часов 14 минут на youtube-канале музея.

- В конце 19 века из вологодских деревень при распространении «заразных болезней» сводки высылались еженедельно, - сообщается в анонсе лекции на странице музея «Семёнково». - Некоторые заболевания официально признавались эпидемиями на уровне целых уездов Вологодской губернии: 1890 год – оспа в Яренгском уезде; 1897 год – скарлатина в Вологодском… А еще были вспышки тифа, кори и других. И, конечно, с ними надо было бороться, применять очень серьезные меры, привлекать медиков, полицию, а также блюстителей, попечителей, уполномоченных и других.

Лектор расскажет о том, как боролись с эпидемиями в Вологодской губернии в конце XIX века, как изолировали больных, если до ближайшей больницы десятки или даже сотни верст, кто оплачивал караул на границе зараженного уезда. 

Анонс лекции

 

Тэги: лекция

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