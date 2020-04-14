В Вологде опубликовали списки зачисленных в детсады

14.04.2020 [Общество]

5 557 детей получили места в дошкольных учреждениях Вологды. Списки зачисленных в детсады опубликованы на сайте администрации города.

Списки сформировали автоматически на основании реестра заявлений родителей в подсистеме «Электронный детский сад» ГИС «Образование». 

— В этом году  мы  открываем 121 группу для детей до 3 лет, больше чем обычно. И среди них 20 групп для малышей ясельного возраста (1-2 года),  вдвое больше, чем в прошлом году, — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чиновники просят родителей не спешить с подачей документов в детсады. Информация о сроках предоставления будет размещена на сайте управления образования и официальных сайтах дошкольных образовательных организаций.

— Отдельно прорабатывается вопрос по срокам предоставления медицинского заключения, которое также входит в обязательный пакет  документов. Чтобы сейчас не обращаться за справкой в поликлинику, тем самым увеличивая риск инфицирования, можно будет предоставить ее, когда ребенок непосредственно пойдет в сад, — отметил Воропанов.

С  1 июля начнется процедура доукомплектования на места, оставшиеся незанятыми. Она проходит несколько раз в период до 1 апреля. На данный момент вакансии в дошкольных учреждениях остались для детей с 1,5 до 3 лет  в Лосте, 5-6 микрорайонах, районе улицы Пролетарской, Заречье.

Все вопросы о формировании групп в детских садах можно задать по телефону горячей линии: 72-45-14  управления образования. Она действует в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
 

 

Тэги: детсады, дети, списки

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