Жителя Вологды, который угрожал подорвать себя на улице, оштрафовали на тысячу рублей

Суд оштрафовал 34-летнего мужчину, который угрожал подорвать себя у мемориала «Вечный огонь» на площади Революции в Вологде. Инцидент произошел 2 февраля 2020 года.

В тот день вологжанин позвонил в полицию и сообщил ложную информацию о том, что подорвет себя газовым баллоном. На место прибыли полицейские, мужчину задержали. Был составлен протокол о заведомо ложном вызове полиции (ст. 19.13 КоАП РФ).

На суде мужчина признал свою вину в административном правонарушении. Пояснил, что на самом деле не хотел себя подрывать, просто был в состоянии опьянения.

Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.