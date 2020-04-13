В Вологде уволили пойманного пьяным за рулем сотрудника ГИБДД

Сотрудника ГИБДД, который пьяный сел за руль личной «Тойоты» и врезался в экскаватор в Вологде, уволили из полиции, об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП произошло 11 апреля около 23.30 на улице Конева. 33-летний водитель «Тойоты Королла» врезался в экскаватор «Хендай» на месте ремонтных работ. В результате инцидента никто не пострадал.

Прибывший на место наряд ГИБДД обратил внимание, что у водителя иномарки были признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило подозрения полицейских. В итоге на водителя «Тойоты» были составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

— ДПС установлено, что водителем Тойоты является действующий сотрудник органов внутренних дел одного из подразделений ГИБДД, который находился на выходном дне. В соответствии Приказом УМВД России по Вологодской области он уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Уже бывшему полицейскому не хватило всего лишь одного месяца службы в органах внутренних дел, чтобы выйти на льготную пенсию по выслуге лет, — сообщает пресс-служба УМВД.

В отношении руководителя уволенного полицейского сейчас также проводится служебная проверка, по результатам которой он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

