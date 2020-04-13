В Череповце полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

«В Северном микрорайоне города Череповца сотрудники патрульно-постовой службы заметили, что завидевший их издалека мужчина, резко остановился и бросился бежать в противоположную сторону. Патрульные догнали неизвестного и осведомились о причине такого поведения. Задержанный не смог внятно объяснить своего поступка. Его речь была заторможенной, а зрачки расширены. Стражи правопорядка предположили, что прохожий находится в состоянии наркотического опьянения», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе досмотра патрульные изъяли у мужчины пакет с порошком белого цвета, а задержанного отправили на медосвидетельствование. Медики заключили, что задержанный действительно находился в состоянии наркотического опьянения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является метилэфедроном массой 0,3 грамма.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также он будет привлечён к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств.