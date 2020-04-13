В Усть-Кубинском районе бизнесмена обвиняют в хищении недр на 2, 29 млн рублей

13.04.2020 [Общество]

Жителя Вологодской области обвиняют в краже недр в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст.158 УК РФ). Речь идет о незаконно проданной песчано-гравийной смеси.

- По версии следствия, Бельский с августа 2017 года по октябрь 2018 года на территории Усть-Кубинского района возле д. Угол в тайне от собственника недр – Российской Федерации и ее уполномоченного лица – Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, от имени ООО «Карьер Угол» заключил договор купли-продажи с Сокольским ДРСУ по продаже песчано-гравийной смеси и осуществил ее отгрузку покупателю. При этом директором ООО «Карьер Угол» Бельский не являлся, специального государственного разрешения на пользование недрами не получал. и и осуществил ее отгрузку покупателю, - говорится в сообщении.

При этом, как сообщается, на момент совершения преступления директором ООО «Карьер Угол» подсудимый не являлся, специального государственного разрешения на пользование недрами не получал.

Следователи полагают, что мужчина продал более 12 тысяч тонн песчано-гравийной смеси, чем причинил Российской Федерации материальный ущерб на общую сумму 2 229 556 рублей 17 копеек.

 

Тэги: кража

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