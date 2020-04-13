Проект «Где театр?» предлагает жителям Вологды стать авторами нового спектакля о карантине

Стать авторами нового спектакля предлагают жителям Вологды участники проекта «Где театр».

Напомним, «Где театр?» — это проект, направленный на развитие современного театра в Вологде. Его руководитель — Николай Смирнов, режиссер «ОккервильТеатра».

— Команда проекта «Где театр?» проводит исследование, как изоляция повлияла на жителей нашего города, чтобы создать пространство для художественного диалога и живой коммуникации, — сообщается на странице проекта в социальной сети. — Ключевым мероприятием проекта станет создание спектакля на основе «карантинных» дневников.

К участию приглашаются жители Вологды, которые пожелают зафиксировать всё, что происходит с ними во время карантина.

— Мы приглашаем не только «пишущих» авторов, но и всех желающих, — говорят участники проекта. — Стиль и умение излагать мысли здесь совершенно не важны, главное — это мысли и чувства. Давайте переживем это непростое время, создавая вместе новое и удивительное!

Жанр и имя режиссера, который будет работать над постановкой этого спектакля, пока не сообщаются. Известно только, что это будет приглашенный специалист.

Если вы хотите принять участие в проекте, вы можете связаться с участниками проекта, написав им на электронную почту: OkkervilTeatr@yandex.ru