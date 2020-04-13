Проект «Где театр?» предлагает жителям Вологды стать авторами нового спектакля о карантине

13.04.2020 [Культура]

Стать авторами нового спектакля предлагают жителям Вологды участники проекта «Где театр».

Напомним, «Где театр?» — это проект, направленный на развитие современного театра в Вологде. Его руководитель — Николай Смирнов, режиссер «ОккервильТеатра».

— Команда проекта «Где театр?» проводит исследование, как изоляция повлияла на жителей нашего города, чтобы создать пространство для художественного диалога и живой коммуникации, — сообщается на странице проекта в социальной сети. — Ключевым мероприятием проекта станет создание спектакля на основе «карантинных» дневников. 

К участию приглашаются жители Вологды, которые пожелают зафиксировать всё, что происходит с ними во время карантина. 

— Мы приглашаем не только «пишущих» авторов, но и всех желающих, — говорят участники проекта. — Стиль и умение излагать мысли здесь совершенно не важны, главное — это мысли и чувства. Давайте переживем это непростое время, создавая вместе новое и удивительное!

Жанр и имя режиссера, который будет работать над постановкой этого спектакля, пока не сообщаются. Известно только, что это будет приглашенный специалист. 

Если вы хотите принять участие в проекте, вы можете связаться с участниками проекта, написав им на электронную почту: OkkervilTeatr@yandex.ru 

Рисунок художника Владимира Лупандина специально для проекта «Где театр? После изоляции»

Тэги: коронавирус, Театры, карантин

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