Житель Вожегодского района сломал перегородку в квартиру соседки и похитил 400 рублей

13.04.2020 [Происшествия]

В Вожегодском районе к полицейским обратилась 84-летняя жительница посёлка Кадниковский. Она рассказала, что из кошелька, который лежал у неё дома, пропало 400 рублей, а гипсокартонная перегородка, которая отделяет соседскую часть веранды от её квартиры, сломана.

Прибывшие на место происшествия сыщики предположили, что стенка была сломана извне, и задержали соседа пострадавшей. 47-летний ранее судимый задержанный пояснил, что вышел на веранду после распития спиртного, облокотился на перегородку и сломал её.

«Он хотел попросить у пенсионерки прощения и заодно отремонтировать. Так и не дождавшись ее, перелез к соседке, но ее дома не было. Подозреваемый знал, где хозяйка хранит деньги, так как неоднократно занимал у нее в долг. Он нашел только 400 рублей, на которые купил себе алкоголь, сигареты и закуску», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В ходе предварительного расследования мужчина полностью возместил ущерб, причинённый потерпевшей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Тэги: кража, деньги, курьезы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
Еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус
Еще три случая коронавируса подтверждены в Череповце, один - в Вологде
За сутки в Череповце коронавирус подтвердился еще у трех человек
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

27338
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проект «Где театр?» предлагает жителям Вологды стать авторами нового спектакля о карантине
Житель Вожегодского района сломал перегородку в квартиру соседки и похитил 400 рублей
Онлайн-трансляция выступления поэта и лирика Миши Федотовского состоится 14 апреля
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пойманный пьяным за рулем череповчанин добился рассрочки по штрафу из-за пандемии коронавируса
Онлайн-экскурсию по Музею путешественника Ивана Кускова создали в Тотьме
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

7591
0
12.04.2020 [БлогоVO]

Мы начинаем тестирование всех, кто приезжает в Вологодскую область из Москвы, Санкт-Петербурга

902
0
10.04.2020 [Обзор Прессы]

Фильм «Музыка высокого качества»

472
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика