Житель Вожегодского района сломал перегородку в квартиру соседки и похитил 400 рублей

В Вожегодском районе к полицейским обратилась 84-летняя жительница посёлка Кадниковский. Она рассказала, что из кошелька, который лежал у неё дома, пропало 400 рублей, а гипсокартонная перегородка, которая отделяет соседскую часть веранды от её квартиры, сломана.

Прибывшие на место происшествия сыщики предположили, что стенка была сломана извне, и задержали соседа пострадавшей. 47-летний ранее судимый задержанный пояснил, что вышел на веранду после распития спиртного, облокотился на перегородку и сломал её.

«Он хотел попросить у пенсионерки прощения и заодно отремонтировать. Так и не дождавшись ее, перелез к соседке, но ее дома не было. Подозреваемый знал, где хозяйка хранит деньги, так как неоднократно занимал у нее в долг. Он нашел только 400 рублей, на которые купил себе алкоголь, сигареты и закуску», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В ходе предварительного расследования мужчина полностью возместил ущерб, причинённый потерпевшей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.