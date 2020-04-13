Пойманный пьяным за рулем череповчанин добился рассрочки по штрафу из-за пандемии коронавируса

Оштрафованный за пьяное вождение житель Череповца через суд добился рассрочки по выплате, сославшись на сложную обстановку в мире и пандемию коронавируса.

В материалах дела говорится, что протокол об административном правонарушении — управлении автомобилем в состоянии опьянения — был составлен на мужчину в декабре 2019 года. Решением мирового судьи от 28 января 2020 года череповчанин был лишен водительских прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей. Выплатить штраф его обязали до 21 апреля 2020 года.

Однако в апреле мужчина обратился в суд с новым иском, в котором просил дать ему рассрочку по выплате штрафа.

— В обоснование заявления Р. указал, что ввиду сложной экономической ситуации в мире, неблагоприятных условий экономического развития внутри страны, связанных с пандемией коронавируса, и, как следствие, резкого снижения или отсутствия спроса на услуги его организации, директором которой он является, единовременная выплата штрафа в данных условиях не представляется возможной, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По словам бизнесмена, прибыль от деятельности фирмы является его единственным доходом, на иждивении у него ребенок, а потому он просит предоставить ему рассрочку оплаты штрафа в равных долях по 5 000 рублей на полгода.

Мировой судья, рассмотрев иск, решил удовлетворить его частично. Платеж череповчанину рассрочили на три месяца, то есть до 21 июля 2020 года включительно.