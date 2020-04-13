Онлайн-трансляция выступления поэта и лирика Миши Федотовского состоится 14 апреля

13.04.2020 [Культура]

14 апреля в 20:00 начнётся трансляция выступления вологодского поэта и лирика Миши Федотовского, который сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Следить за трансляцией можно будет в группе в социальной сети.

—  Каждое его выступление — исповедь, попытка переосмыслить и объяснить простые и одновременно такие сложные переживания: восторг и трепет первой любви, ужас одиночества, путь человека к самому себе и к свету, — пишут организаторы, MZS media

Ранее, 9 апреля, в этой же группе состоялся концерт вологодской группы ХБС, его запись можно посмотреть онлайн.

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