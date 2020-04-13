Онлайн-экскурсию по Музею путешественника Ивана Кускова создали в Тотьме

Сотрудники Тотемского музейного объединения подготовили видеоэкскурсию по дому-музею Кускова. Иван Александрович Кусков — тотемский мещанин, путешественник, исследователь Аляски и Калифорнии, основатель и комендант Форта Росс в Калифорнии.

— Почему Иван Кусков отправился из Тотьмы в столь дальние края? Кем он работал, будучи на Аляске? Только ли дружба связывала Кускова и его компаньонов с индейскими племенами? Об этом всём Вам расскажут экскурсовод Анатолий Пахнин и оператор Олег Федотовский, — сообщается об экскурсии на странице Тотемского музейного объединения в социальной сети.

Видеоэкскурсия в Музей Кускова, состоящая из трех частей, может служить дополнением к видеорассказам о жизни Александра Андреевича Баранова (друга Ивана Кускова — ред.), которыми поделились сотрудники Каргопольского музея.