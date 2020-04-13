В хоккейной «Северстали» будет играть лучший бомбардир Словакии

Череповецкая «Северсталь» продолжает формировать состав на будущий сезон Континентальной хоккейной лиги. Так, стало известно, что клуб продлил контракт с нападающим Адамом Лишка. 20-летний форвард в 51 матче регулярного чемпионата сезона 2019/20 набрал 11 очков по системе гол+пас (8+3) при показателе полезности «-9».

Кроме того,, как сообщает championat.com клуб в это межсезоннье может пополнит Абдул Йиндржих. Йиндржих — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах за братиславский клуб «Слован» чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени. При этом, как замечает Чемпионат.com главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин едва ли не в одиночку занимается формированием команды на будущий сезон.