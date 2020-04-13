Под Череповцом водитель «Мазды» сбил лося и вылетел с дороги

13.04.2020 [Происшествия]

В Череповецком районе водитель «Мазды» сбил лося. ДТП произошло около 21 часа 12 апреля на 112 километре трассы «Вологда — Новая Ладога».

По данным отдела ГИБДД по Череповецкому району, 27-летний молодой человек за рулем «Мазды» совершил наезд на лося, который внезапно вышел на проезжую часть. В результате инцидента машина вылетела с дороги в кювет, водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован. Животное погибло. 

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре 2019 года в Нюксенском районе один человек погиб и два пострадали из-за вышедшего на дорогу лося. ДТП произошло 12 сентября около 22.00 на трассе Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». 

Тэги: сбил лося, ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповецкому району

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