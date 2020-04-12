В Череповце нарушителей режима самоизоляции ищут с помощью дорожных камер

12.04.2020 [Общество]

10 апреля в Череповце запустили систему, которая выявляет нарушителей режима самоизоляции. Дорожные камеры фиксируют передвижения авто, которые принадлежат людям, вернувшимся из других регионов или контактировавшим с заболевшими. 

«Система сверяет по базе данных владельца автомобиля со списком лиц, находящихся на изоляции. Если совпадение есть, то на перехват отправляется наряд ГИБДД и поездка заканчивается досрочно», — цитирует официальный сайт Череповца слова мэра города Вадима Германова.

По данным на 11.00 12 апреля в Вологодской области 42 пациента с подтвержденным диагнозом (36 - Череповец, 6 - Вологда), 17 пациентов с подозрением на коронавирус ( 10 - Вологда, 7 - районы области).

Тэги: коронавирус, самоизоляция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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