В Шекснинском районе выявлен пациент с подозрением на коронавирус

Пациент с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» выявлен в Шекснинском районе. Об этом сообщает на своей странице в соцсети глава района Виктор Кузнецов.

— В настоящее время устанавливается круг контактов пострадавшего, проводятся все плановые мероприятия по списку, — пишет Кузнецов.

Кроме того, за сутки в Вологде подтвердился еще один случай коронавируса — теперь их пять. В Череповце количество подтвержденных случаев осталось прежним — 34. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Вологодской области увеличилось до 39. По данным на утро 11 апреля в регионе также 10 пациентов с подозрением на заражение. Кроме одного жителя Шекснинского района, это два человека в Череповце, пять в Вологде и два, как ранее сообщал NewsVo, в Кадуйском районе.