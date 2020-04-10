В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус

10.04.2020 [Общество]

10 апреля в Кадуйском районе выявлены два пациента с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом в соцсети сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Сейчас мы работаем на выявление круга потенциальных контактировавших с этими двумя заболевшими. Вечером, ночью будет проводиться работа по выявлению этого круга лиц и их помещению на самоизоляцию, - отметил Кувшинников.

Глава Кадуйского района Светлана Грачева также сообщила, что обоих пациентов с подозрением на коронавирус доставили в монопрофильный госпиталь Череповца, они чувствуют себя удовлетворительно. Она также напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции.

Таким образом, по состоянию на 20 часов в Вологодской области 38 человек с подтвержденным диагнозом (34- Череповец, 4 - Вологда),  а также 9 человек с подозрением на коронавирус (Череповец - 4, Вологда - 3, Кадуй - 2).

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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