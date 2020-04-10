Вологжане активно подключаются к волонтерской работе в период пандемии коронавируса

Уже более 300 звонков поступило на «горячую линию» помощи, организованную в Вологодской области. Она была создана в связи с пандемией коронавируса и заработала на прошлой неделе. Звонки принимаются по телефонам: 8 (8172) 75-31-12 (Вологда), 8(8202)57-06-45 (Череповец).

— Это колл-центр на базе общественной приемной «Единой России» для того, чтобы условиях пандемии коронавируса иметь возможность оказывать нашим гражданам ту помощь, которая им требуется. Центры работают в Вологде и Череповце. Такой же центр по оказанию помощи создан при Правительстве Вологодской области. Мы все — единая команда, которая работает для того, чтобы в этих сложных условиях максимально решить проблемы, которые возникают у вологжан«, — рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Луценко.

С различными вопросами и просьбами о помощи на линию обращались жители Вологды, Череповца, Сокола, Шексны, Кириллова, Череповецкого, Вологодского, Усть-Кубенского, Междуреченского районов. Большинство вопросов касались ограничительных мер, принятых в связи с карантином в регионе. Что касается заявок, то чаще всего их делают пожилые жители региона.

По словам волонтера из поселка Грибково Вологодского района Евгении Дунаевой, большинство жителей их населенного пункта — пенсионеры.

„Мы всех их знаем, мы решили им помогать. Поэтому стали волонтерами. Будем носить им на дом все, что нужно“, — поделилась ближайшими планами Евгения.

Пенсионерке Валентине Михайловне из Грибково понадобились лекарства, которые можно купить только в городе. Ехать в Вологду пожилая женщина не решилась и позвонила на „горячую линию“. Привезенных волонтерами лекарств, по словам Валентины Михайловны, ей хватит на три месяца.

По словам Андрея Луценко, волонтерами зачастую выступают партийные активисты:

— Они безвозмездно оказывают поддержку и помощь. Все наши волонтеры проинструктированы. Безопасность сегодня — один из приоритетов. Все волонтеры оснащены масками, перчатками. Все понимают после инструктажа, как действовать в нынешних условиях безопасно. Сейчас всей Вологодской области мы должны оказывать поддержку и помощь, всем, кто в ней нуждается», — отметил Андрей Луценко.