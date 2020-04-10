Вологда получит медицинские маски из китайского Интаня

Китайский город Интань пришлёт Вологде партию одноразовых масок. Это ответный жест города-побратима на оказанную вологжанами помощь во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, получивший письмо от своего коллеги Ю Сюмина.

«Дружеская поддержка Вологды в критический момент борьбы навсегда запомниться нам. Чтобы помочь Вологде бороться с эпидемией наш город закупает партию одноразовых медицинских масок. Процедура доставки этих материалов в Вологду может занять некоторое время. Твёрдо верим, что отважный сильный город Вологда может быстро преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни. Надеемся, что древо дружбы между нашими городами будет всегда вечнозелёным», – процитировал письмо мэра города Интань Сергей Воропанов.

Присланные медицинские маски, по словам мэра Вологды, передадут волонтёрам и врачам.

На территории Вологодской области из-за пандемии коронавируса объявлен режим самоизоляции. В Вологде по состоянию на 10 апреля выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, в Череповце – 34. Кроме того, в Вологодской области находятся семь пациентов с подозрением на COVID-19( 4 – в Череповце, 3 – в Вологде), писал Newsvo.