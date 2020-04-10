Вологжанин обманом получил из бюджета 950 тысяч рублей за консультации малого бизнеса, которые не проводил

10.04.2020 [Происшествия]

В Вологде передано в суд дело руководителя консалтинговой фирмы, который через «Региональный центр поддержки предпринимательства» незаконно получал деньги из бюджета. Ранее сообщалось, что сумма ущерба равнялась 400 тысячам рублей, однако в ходе следствия эта сумма выросла до 950 тысяч. 49-летнего коммерсанта обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2015, 2016, 2017 годах подозреваемый, фактически руководивший ООО «РККА» («Региональным коммуникационным консалтинговым агентством»), используя свое положение, представил в Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области акты оказания услуг представителям малого и среднего бизнеса. Эти документы содержали ложные сведения о предоставлении консультационных услуг предпринимателям. В реальности эти консультации не проводились, однако руководителю «РККА» удалось получить за них почти миллион рублей субсидии.

— За счет федерального и областного бюджетов денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет ООО «РККА», что повлекло причинение ущерба бюджету в общей сумме 950 тысяч рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее Newsvo сообщал, что 29 июня 2018 года на сайте Контрольно-счетной палаты появилась информация о проверке «Регионального центра поддержки предпринимательства». Ведомство обнаружило в работе центра множественные нарушения. Поддерживая бизнес, РЦПП «потерял» около 25 миллионов рублей бюджетных средств. Эти деньги были потрачены на семинары, о которых никто не слышал, и на испытания, о которых никто не знал. Об этих и других нарушениях читайте в статье Newsvo «Поддержали, как смогли».

Тэги: мошенничество, бизнес, РЦПП

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