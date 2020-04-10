Вологодские школьники отправили на конкурс «Память сердца» более сотни истории о подвигах родных и земляков

15 апреля завершается прием заявок на конкурс сочинений о Великой Отечественной войне, объявленный департаментом образования и Законодательным собранием Вологодской области. Школьники региона уже прислали более сотни историй о героических родных и земляках.

«Мы рады, что ребята отозвались на наш призыв и буквально „завалили“ нас сочинениями. Их уже более сотни, — рассказала руководитель департамента образования Елена Рябова. — Самыми активными оказались школьники 5-9 классов — без малого 70 работ мы получили именно от этой возрастной категории. „Подтянулись“ и старшеклассники. За последнюю неделю к четырём работам добавилось ещё шесть. Все работы очень интересные, конкурсной комиссии предстоит сложная работа!».

По словам председателя Законодательного собрания Вологодской области, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Луценко, своими сочинениями ребята вносят посильный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.

«Как показали результаты опроса ВЦИОМ, поправка в Конституцию о защите исторической памяти является одной из самых значимых для россиян. Память о подвигах российского народа, по мнению опрошенных, должна передаваться из поколения в поколение. Принятие такой поправки — это показатель преемственности поколений. Россия заплатила высокую цену за Победу над фашизмом, и мы не должны забывать об этом», — сказал Андрей Луценко.

Время для участия в конкурсе еще осталось. Всю информацию об областном конкурсе сочинений для обучающихся общеобразовательных школ Вологодской области «Память сердца» можно найти на сайте Законодательного Собрания области в разделе «Деятельность» - «Информационные материалы» - «Конкурсы, проводимые ЗСО» или в разделе, посвященном 75-летию Великой Победы на главной странице сайта vologdazso.ru.

Заявку на участие в конкурсе и сочинение необходимо направить в срок до 15 апреля 2020 по адресу департамента образования Вологодской области: 160012, г. Вологда, ул. Козлёнская, 114. Е-mail: pr-edu@edu35.ru. На конверте или в теме письма необходимо сделать пометку: на конкурс «Память сердца» (для Макаровской).