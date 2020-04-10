Жителя Великоустюгского района приговорили к 3,5 годам колонии за сбор и хранение маковой соломы

10.04.2020 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 41-летнему жителю Красавино, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Суд установил, что с 1 июня по 30 июля 2019 года обвиняемый собирал в городе и его окрестностях дикорастущий мак. 

«Наркотическое средство (маковую солому) общей массой не менее 4051,6 г он хранил в квартире дома на Советском проспекте в Красавино, где проживает, и на чердаке этого дома до момента изъятия сотрудниками полиции», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Подсудимый признал вину в совершении преступления и пояснил, что собирал и хранил мак для собственного употребления. Весь хранящийся у него наркотик выдал добровольно, ничего не скрывал.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и в настоящий момент обжалуется осуждённым и и его защитником.

Тэги: наркотики

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